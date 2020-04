Serie A, venerdì incontro Gravina-Spadafora per pianificare la ripresa

Il campionato di Serie A potrebbe riaprire i battenti. I cali del contagio da COVID-19 fanno ben sperare per una ripresa graduale. I massimi dirigenti delle società di calcio giovedì incontreranno la federazione per definire gli accordi sulle possibili date per riprendere almeno gli allenamenti. Secondo quanto riporta Tuttosport, il giorno seguente, ovvero venerdì 10 aprile ci sarà l’incontro tra il presidente della FIGC Gabriele Gravina e il ministro dello sport italiano Vincenzo Spadafora. Da questo incontro potrebbero uscire novità importanti riguardanti la ripartenza del calcio italiano.