Serie A, vertice per decidere le sorti del campionato

Quanto successo ieri sera tra Juventus e Napoli, con gli azzurri bloccati in Campania e i bianconeri allo stadio ad attendere invano l’arrivo degli avversari ha segnato il calcio italiano e il suo futuro. Oggi infatti, secondo quanto riporta Sportmediaset andrà in scena un summit prima alle ore 17 tra il ministro dello sport Vincenzo Spadafora e il presidente della Lega Paolo dal Pino. Successivamente alle ore 18 il ministro incontrerà il numero uno della FIGC, Gabriele Gravina. Da questi incontri dovrà uscire la soluzione per portare avanti il campionato senza ulteriori intoppi.