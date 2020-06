Serie A, vince la linea dei Playoff. Ma quante squadre potranno comprendere? Ecco la nostra ipotesi

Sono emerse ieri dal consiglio federale della FIGC, che ha approvato la formula dei Playoff e Out in caso di nuovo stop al campionato di Serie A, ma se succederà dopo il 10 luglio si ricorrerà all’algoritmo. Queste le decisioni per il futuro della stagione 2019-2020 che in un modo o nell’altro terminerà. La prossima settimana e prima del nuovo inizio del torneo il 20 giugno, verranno stabilite anche le formule per i Playoff e out, per capire quante squadre ne faranno parte per ogni singolo obbiettivo. Quella dei Playoff è una formula che non aveva convinto la Lega Serie A, che infatti aveva espresso parere contrario spingendo per il congelamento della classifica in caso di stop e bloccando le retrocessioni e l’assegnazione dello scudetto. Quest’ultimo non verrà comunque assegnato anche nel caso dell’algoritmo se non aritmetico al momento dello stop. Ma proviamo a ipotizzare eventualmente una formula per ogni obbiettivo rispetto alla classifica attuale. Partendo dal presupposto che i Playoff non comprendano un numero superiore a 4 squadre per ogni obbiettivo e un massimo di 8 per i Playout per la B, assumiamo l’ipotesi di un formato ad hoc per la circostanza.

Playoff scudetto:

Juventus, Lazio e Inter

Juventus-Lazio

Inter-Juventus

Lazio-Inter

Lo scudetto potrebbe essere assegnato a chi conquista più punti in queste tre gare, e le posizioni successive, ovvero 2° e 3° posto (Champions League) sempre in base ai punti conquistati. In caso di parità di punti si potrebbe ricorrere alla differenza reti o agli scontri diretti.

Playoff Champions League:

Atalanta, Roma e Napoli

Atalanta-Roma

Roma-Napoli

Napoli-Atalanta

Il 4° posto che garantirebbe l’ingresso in Champions League verrebbe assegnato a chi conquista più punti in queste tre gare, e le posizioni successive, ovvero 5° e 6° posto (Europa League) sempre in base ai punti conquistati. In caso di parità di punti si potrebbe ricorrere alla differenza reti o agli scontri diretti.

Playoff Europa League

Milan, Hellas Verona e Parma

Milan-Hellas Verona

Parma-Milan

Hellas Verona-Parma

Il 7° posto che garantirebbe l’ingresso in Europa League (nel caso in cui la Coppa Italia verrebbe conquistata da una squadra che ha già conquistato il posto in Europa League o in Champions League) verrebbe assegnato a chi conquista più punti in queste tre gare. In caso di parità di punti si potrebbe ricorrere alla differenza reti o agli scontri diretti.

Playout Serie B

Fiorentina, Udinese, Torino, Sampdoria, Genoa, Lecce, Spal e Brescia

Fiorentina-Udinese

Udinese-Fiorentina

Torino-Sampdoria

Sampdoria-Torino

Genoa-Lecce

Lecce-Genoa

Spal-Brescia

Brescia-Spal

Per quanto riguarda i Playout per la Serie B il format potrebbe essere differente, comprendendo un numero di 8 squadre con gare di andata e ritorno nelle quali le squadre eliminate saranno retrocesse in Serie B.