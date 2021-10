Calciomercato Fiorentina – Ad Agosto è saltato tutto / Si chiude lo stesso

La stagione per la Fiorentina è incominciata nel migliore dei modi , ben 12 punti nelle prime sette partite e piazzamento europeo. Al momento però ci sono ancora piccoli problemi da sistemare per poter portare avanti la stagione nella maniera più tranquilla possibile.

Si iniziano a monitorare le possibili soluzioni. Un giocatore sembra pronto per cambiare aria, cerca un posto in cui può essere titolare con continuità e la Fiorentina non può garantire questo. Già ad Agosto era vicinissimo all'addio, ora si lavora intensamente per Gennaio e tra le due società filtra cauto ottimismo. Ecco di chi stiamo parlando <<<