Calciomercato Fiorentina – Sfumato il brasiliano, si punta lo spagnolo

Qualcosa sul mercato della Viola si sta muovendo. Di concreto c'è ancora poco. Il colpo Gonzalez dovrà accontentare i tifosi della Fiorentina per un pò di tempo. Intanto, però, sono diversi i nomi che continuano ad essere affiancati alla società gigliata. L'ultimo era proprio quello del calciatore brasiliano. Stiamo parlando di Felipe Anderson. Il calciatore era stato venduto dai biancocelesti al West Ham per 38 milioni di euro. Le sue prestazioni non hanno pienamente convinto il club inglese che lo avevo ceduto in prestito al Porto. Adesso l'attaccante è tornato in Inghilterra ma nelle prossime ore o nei prossimi giorni tonerà nella Capitale. Costo dell'operazione? "Gratis". Il West Ham doveva ancora 3 milioni di euro a Lotito. Il presidente biancoceleste dunque avrebbe abbonato il debito riaccogliendo a braccia aperte il figliol prodigo. Ma non finisce qui perché alla Viola piace, e non poco, uno spagnolo più che promettente.