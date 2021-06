Calciomercato Atalanta – Si può chiudere a 15 milioni. I due club ne parlano

Il centrocampista ha giocato un'ottima stagione amministrando con esperienza (nonostante i soli 21 anni) l'intero reparto dello Spezia. Adesso però il prestito è finito. I rossoneri avrebbero deciso di non farne un punto di riferimento e sarebbero anche disposti a cederlo a titolo definitivo. Il prezzo però non è così basso. Come annunciato nel titolo, la dirigenza milanese avrebbe fissato il costo del suo cartellino a circa 15 milioni di euro. La Dea però sembra particolarmente interessata e il dialogo tra le due parti avrebbe già preso il via. Pobega però non è l'unico nome finito nel mirino dell'Atalanta. Il presidente Percassi potrebbe bussare anche alle porte della Viola. Anche lo spagnolo piace e non poco.