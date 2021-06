Calciomercato Atalanta – La Dea sogna il grande colpo: si può fare davvero

I calciatori della Dea stanno facendo faville. L'Europeo si sta trasformando in una miniera d'oro per la società bergamasca. In questo caso parliamo di Matteo Pessina. Mancini lo ha seguito con molta attenzione. Il ragazzo è riuscito a convincere il commissario tecnico della Nazionale ed ha strappato un lascia passare per Euro2020. Adesso, il 24enne con la numero 32 sta attirando parecchie attenzioni su di sé e diverse squadre hanno già cominciato a chiedere informazioni sul costo del suo cartellino. L'Atalanta potrebbe ritrovarsi da un momento all'altra davanti ad offerte irrifiutabili. Ecco perché la dirigenza della Dea si starebbe già muovendo perché prevenire è meglio che curare. Ecco su chi avrebbe messo gli occhi l'Atalanta. Percassi ha un sogno.