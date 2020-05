Spadafora: “Attendiamo i risultati della valutazione del protocollo FIGC”

Il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora ha parlato delle ripresa del campionato di Serie A in Commissione Cultura alla Camera: “Calcio? Sta iniziando il vertice tra FIGC e Cts sul protocollo della Federcalcio. Attendiamo i risultati di questa valutazione. Non sarà possibile applicare lo stesso protocollo di Serie A e Serie B ad associazioni minori e dilettantistiche per cui il protocollo sarà diverso. Nel prossimo decreto ci sarà un fondo a disposizione delle società dilettantistiche. Nel Dpcm in vigore dal 18 maggio il mio auspicio è che in quel decreto possa esserci la data certa per la riapertura dei centri sportivi ancora chiusi. Stiamo lavorando in questo senso“.