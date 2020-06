Sott. segretario Salute, Zampa: “Riapertura degli stadi? Il governo non si preclude nulla”

Il Sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa ha parlato dell’ipotesi di riapertura degli stadi se il virus dovesse continuare ad avere una curva discendente. Ovviamente si andrebbe ad operare secondo le norme di distanziamento sociale, garantite attraverso l’occupazione di posti alternati e a più di un metro di distanza tra l’uno e l’altro tifoso. Queste le parole di Zampa ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “I dati ci confermano un calo complessivo del corona virus, anche nella sua aggressività. Questo non ci deve far abbassare la guardia. Riaprire parzialmente gli stadi? Decideranno i dati. Il Governo non si è mai precluso nulla“.