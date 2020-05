Il Sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa ha parlato della ripresa dei campionai di calcio in Italia. Queste le sue parole ai microfoni di Radio Capital: “Io credo che andiamo nella direzione della Germania e anche il Ministro Spadafora l’ha anche detto. Mi sono ritrovata casualmente in questo discorso perché tutto è passato per il nostro Ministero, ci ho lavorato molto e credo che presto avremo notizie confortanti per i tifosi“.