Spadafora, clamoroso dietrofront: “Gli allenamenti non riprenderanno prima del 18 maggio”

Nuovo dietrofront del ministro dello sport, Vincenzo Spadafora. Nella giornata di ieri il ministro aveva sollecitato il Cts per garantire la possibilità ai calciatori di allenarsi nei centri sportivi delle squadre di Serie A. Il tutto ovviamente nel rispetto delle norme vigenti riguardanti il distanziamento sociale e l’esecuzione di test agli atleti. Ripresa degli allenamenti che sembrava ormai ad un passo, con la maggior parte dei club che avevano programmato per la prossima settimana la ripresa dei lavori. Pochi minuti fa invece, il ministro dello sport attraverso un post su Facebook ha chiarito che nessun allenamento riprenderà prima del 18 maggio, in controtendenza rispetto a quanto si pensava nelle ultime ore. Questo il post sul profilo di Spadafora, il quale scrive anche della ripresa del campionato, che ad oggi appare lontana: “Leggo cose strane in giro ma nulla è cambiato rispetto a quanto ho sempre detto sul Calcio: gli allenamenti delle squadre non riprenderanno prima del 18 maggio e della ripresa del Campionato per ora non se ne parla proprio. Ora scusate ma torno ad occuparmi di tutti gli altri sport e dei centri sportivi (palestre, centri danza, piscine, ecc) che devono riaprire al più presto!“.