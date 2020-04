Spadafora: “La ripresa degli allenamenti non vorrà dire che riprende il campionato”

“L’eventuale ripresa degli allenamenti dal prossimo 18 maggio, qualora si riuscisse a perfezionare il protocollo per garantire la salute di tutti, non vorrà dire che riprenderà il campionato”. Lo ha dichiarato il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora, nel corso di una diretta facebook.

”Il campionato riprenderebbe a metà giugno, manca un tempo lunghissimo, nessuno può sapere cosa succederà. Oggi è impossibile dirlo perché non lo sa nessuno” ha detto Spadafora.

“La Figc ha presentato un protocollo per fare gli allenamenti in sicurezza, il protocollo è stato preso in considerazione dal Comitato tecnico scientifico ed è stato ritenuto necessario fare degli approfondimenti. Dovremo verificare che i protocolli vengano validati dal cts e solo dopo potremo parlare di una ripresa”.