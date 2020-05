“Per tutta una serie di motivi credo che debba esserci un segnale. Non escludo un intervento normativo. Cerco prima il dialogo, ma poi mi assumo le mie responsabilità”: Così il ministro dello sport Vincenzo Spadafora a Tg2 Post sulla possibilità di trasmettere una parte della partite in chiaro. “Ho già avviato i contatti con i broadcaster, proseguirò nei prossimi giorni. Proverò una mediazione, ma in caso negativo sono pronto ad intervenire”