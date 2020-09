Spadafora: “Pubblico allo stadio? Valuteremo nelle prossime settimane. De Laurentiis vive in un mondo tutto suo”

Il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha parlato in merito alla riapertura degli stadi:

“Pubblico allo stadio? Tra qualche settimana valuteremo in base alla variazione della curva epidemiologica dopo l’apertura delle scuole se sarà il caso di far tornare il pubblico ad assistere alle partite di calcio. Amichevoli a porte aperte? De Laurentiis vive in un mondo tutto suo. Noi continuiamo a fare il nostro lavoro insieme al Comitato tecnico scientifico per la riapertura degli stadi. Dal post lockdown io sto andando in giro per questa ripresa dello sport che risulta un po’ lenta e complicata, ma che comunque non è totalmente priva di bei momenti. Questo è l’unico modo per far ripartire veramente l’Italia. Io tengo molto allo sport di base che non sia soltanto quello di Serie A, perché c’è quel tessuto che permette di coinvolgere migliaia di ragazzi e che offre loro un indirizzo da seguire. Lo sport di base, finché sarò io Ministro, sarà per me un punto di azione”.

FONTE Itasportpress.it