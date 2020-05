Spadafora: “Quarantena singola? Se la curva contagi lo permette potremo riparlarne”

Il ministro dello sport Vincenzo Spadafora durante ‘Stasera Italia’ in onda su Rete 4 si è espresso sulla possibilità di quarantena singola in caso di positività: “Con l’evoluzione dei prossimi 10 giorni, quando dal 18 maggio ci sarà la vera riapertura, perché avremo milioni di italiani che torneranno alle loro attività, se la curva del contagio ce lo consentirà, massima disponibilità da parte nostra a rivedere in maniera meno stringente anche questa regola. Vediamo questi giorni, ma l’auspicio è che le regole in vigore che abbiamo concordato insieme possano essere rispettate. Nessuna ostruzionismo e nessuna volontà dei creare difficoltà”.