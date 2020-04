Spadafora: “Ridicole le affermazioni di un complotto contro la serie A”

“Sono davvero ridicole le affermazioni di un complotto contro la serie A ed è ridicolo chi dice questa cosa. Invito ad astenersi da questo tentativo un po’ diffuso in questo paese, di provare con queste affermazioni, a fare pressione sulla politica e sul governo che spesso tanti mondi, non solo quello del calcio fa, per cercare di orientare le scelte del governo nei confronti dei propri interessi. Con me avete sbagliato completamente strategia”. Lo ha detto il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora su facebook sulle polemiche dopo il nuovo dpcm che ha dato il via libera agli allenamenti solo per gli atleti di sport individuali. “Io mi muoverò sempre nell’ottica del rispetto delle regole, nella consapevolezza che tutto il mondo dello sport, e quindi anche il calcio, vanno salvati, ma si riparte tutti insieme valutando l’evoluzione in sicurezza. Del resto si sono fermate e rinviate le Olimpiadi, gli Europei, gli Internazionali di tennis, è tutto un mondo che soffre”, ha aggiunto Spadafora.