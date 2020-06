Spadafora-Sky, oggi incontro per il calcio in chiaro

Oggi sarà una giornata importante per la questione legata ai diritti Tv del campionato di Serie A. Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e l’ad di Sky Maximo Ibarra per discutere la possibilità di trasmettere parte delle 124 gare della stagione in corso in chiaro. L’opzione “diretta gol” perde quota, ma potranno essere trasmesse un tot di gare ogni giornata. Per l’attuazione di tale modifica il ministro Spadafora dovrà intervenire sulla “legge Melandri”, che non permette la trasmissione in chiaro delle partite.