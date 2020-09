Il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora ha parlato del pericolo sospensione per il campionato di Serie A, a causa dei numerosi contagi da Covid-19 nel Genoa. Queste le sue parole ai microfoni dei cronisti all’uscita da Montecitorio: “Stop al campionato dopo i casi di positività del Genoa? Non credo, non siamo ancora in queste condizioni. Questa situazione mi preoccupa molto, adesso sentirò il presidente Dal Pino e il presidente Gravina“.