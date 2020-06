Dopo l’esperienza in campo negli anni Novanta, Giorgio Zamuner torna alla Spal per assumere il ruolo di responsabile dell’area tecnica. Lo comunica la società biancazzurra: “Il neo responsabile dell’area tecnica spallina ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021 con opzione di un anno. Nato il 18 novembre 1964 a San Dona’ di Piave, Zamuner ritorna in biancazzurro dopo l’esperienza come giocatore all’inizio degli anni ’90”.