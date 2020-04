Spal, rescisso il contratto con il direttore dell’area tecnica Vagnati

La Spal ha annunciato la rescissione del contratto con il responsabile dell’area tecnica, in biancazzurro dal luglio 2013, ovvero dall’arrivo della nuova dirigenza spallina con la famiglia Colombarini e il presidente Walter Mattioli. “Vagnati è stato il riferimento dell’area sportiva, ruolo in precedenza ricoperto anche nella Giacomense, dove aveva iniziato il percorso prima da calciatore per tre stagioni e poi come direttore sportivo. Nel suo cammino in biancazzurro – sottolinea il club -, la Spal ha ottenuto promozione dalla Lega Pro alla Serie B e vittoria della Supercoppa di Lega Pro (stagione 2015-2016), promozione in A (stagione 2016-2017) e due salvezze consecutive (stagioni 2017-2018 e 2018-2019). La società è orgogliosa di aver conosciuto e lavorato con Davide Vagnati, che attraverso i rapporti umani costruiti, la passione, le motivazioni e l’armonia ha saputo creare all’interno di tutte le componenti societarie e sportive un gruppo unito e innamorato dei colori biancazzurri”.