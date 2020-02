Gigi Di Biagio sarà il nuovo allenatore della Spal. Il terzo ko di fila e la salvezza sempre più complicata hanno spinto il club ferrarese verso la decisione di esonerare Leonardo Semplici, che dice addio alla società dopo sei stagioni, due promozioni e due salvezze raggiunte nella massima categoria.

Di Biagio, ex ct della Nazionale Under 21, firmerà un contratto fino al termine della stagione, con rinnovo automatico in caso di salvezza.