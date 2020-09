Spezia, Italiano: “Uscire dal Friuli con i 3 punti è motivo di orgoglio”

Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, parla al termine della vittoria sull’Udinese: “Siamo felici, è una grande soddisfazione. Sappiamo tutte le difficoltà che ci sono e che incontreremo. Temevano questa partita, uscire dal Friuli con i 3 punti è motivo di orgoglio. La difficoltà più grande è avere tanti giocatori nuovi, quindi è importante entrare subito nei meccanismi della squadra. Ciò che non deve mancare è la concentrazione e la motivazione. La società sta facendo un grande sforzo. Noi siamo partiti in ritardo e la squadra era da modellare. Oggi siamo stati bravi a fare gol e non subirne, ma abbiamo tutta la voglia di dimostrare e di fare bene”.