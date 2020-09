Le parole di Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia neo promosso in serie A, sul calendario che vede le Aquile debuttare contro l’Udinese: “Sappiamo che saranno tutte gare difficili, soprattutto per noi che siamo una neopromossa. Abbiamo poco tempo per preparare l’inizio del campionato. Sarà però bello ed emozionante. Vogliamo arrivare alla prima gara già concentrati e pronti”.

FONTE Corriere dello Sport