Spezia-Udinese fischia Di Martino

UDINE - Domenica alle 12.30 l'Udinese di Luca Gotti affronterà in trasferta lo Spezia. Un match delle prime volte: visto che i friulani non hanno mai affrontato i liguri all'Alberto Picco. Per il match tra le due formazioni bianconere l'AIA, tramite un comunicato emesso sul proprio sito internet aia-figc.it, ha reso pubbliche le designazioni della ventesima giornata, ovvero la prima di ritorno di questa Serie A. L'Associazione Arbitri Italiani, ha designato per il match tra le aquile e i bianconeri Antonio Di Martino della sezione di Teramo. Il fischietto abruzzese sarà coadiuvato dagli assistenti Pagnotta e Di Gioia. Il quarto uomo invece sarà Marchetti. Alla VAR invece ci sarà Abbattista e all'AVAR Preti.. Il match di domenica sarà trasmesso e visibile su DAZN

SPEZIA – UDINESE h. 12.30

DI MARTINO

PAGNOTTA – DI GIOIA

IV: MARCHETTI

VAR: ABBATTISTA

AVAR: PRETI

La ventesima giornata, prima di ritorno, inizierà però venerdì sera con Torino-Fiorentina. Una giornata che vedrà affrontarsi anche Atalanta e Lazio, dopo che le due compagini hanno giocato contro nei quarti di Coppa Italia. Chiude il turno la Roma che affronterà, senza Dzeko, l'Hellas Verona. Ecco tutte le designazioni arbitrali

ATALANTA – LAZIO h. 15.00

CHIFFI

MELI – VIVENZI

IV: SACCHI

VAR: MANGANIELLO

AVAR: PERETTI

BOLOGNA – MILAN Sabato 30/01 h. 15.00

DOVERI

RANGHETTI – CECCONI

IV: FOURNEAU

VAR: PAIRETTO

AVAR: GIALLATINI

CAGLIARI – SASSUOLO h. 15.00

MARIANI

DE MEO – BERTI

IV: MARINI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: CARBONE

CROTONE – GENOA h. 15.00

GIACOMELLI

TARDINO – ROSSI M.

IV: DIONISI

VAR: NASCA

AVAR: DI VUOLO

INTER – BENEVENTO Sabato 30/01 h. 20.45

PASQUA

LONGO – RASPOLLINI

IV: GARIGLIO

VAR: CALVARESE

AVAR: GALETTO

NAPOLI – PARMA h. 18.00

LA PENNA

BACCINI – MASTRODONATO

IV: SERRA

VAR: DI PAOLO

AVAR: DEL GIOVANE

ROMA – H. VERONA h. 20.45

PICCININI

PAGANESSI – VILLA

IV: GIUA

VAR: GUIDA

AVAR: LO CICERO

SAMPDORIA – JUVENTUS Sabato 30/01 h. 18.00

FABBRI

ALASSIO – TOLFO

IV: MARESCA

VAR: VALERI

AVAR: TEGONI

TORINO – FIORENTINA Venerdì 29/01 h. 20.45

DI BELLO

LIBERTI – LOMBARDI

IV: SOZZA

VAR: BANTI

AVAR: DI IORIO