Stipendi allenatori: Conte il Paperon de’ Paperoni della Serie A. Gotti terzultimo con Stroppa

La Gazzetta dello Sport ha stilato la classifica degli allenatori sulla base degli stipendi percepiti. Il Paperon de’ Paperoni della Serie A è mister Conte con 12 milioni di euro netti, cifra di gran lunga superiore all’inseguitore Fonseca con i suoi 2,5 milioni. Liverani e Italiano chiudono la lista con ‘soli’ 0,5 milioni, ma non risultano molto più ricchi Gotti e Stroppa con 0,6 milioni, solo centomila euro in più.

Tanti ancora i doppioni che gravano su alcune società. Il Genoa batte tutti i record. Ha assunto Maran a 850 mila euro netti, ma Preziosi ha ancora tesserati sia Andreazzoli (700 mila) che Nicola (600 mila). La Fiorentina ha confermato Iachini (900 mila euro netti), ma tiene ancora vincolato Montella che guadagna quasi il doppio: 1,5 netti sino al giugno 2021.

STIPENDI ALLENATORI SERIE A:

Conte 12 milioni di euro netti

Fonseca 2,5 milioni di euro netti

Gasperini 2,2 milioni di euro netti

S. Inzaghi, Pioli, Mihajlovic 2 milioni di euro netti

Pirlo e Ranieri 1,8 milioni di euro netti

Gattuso, Di Francesco e Giampaolo 1,5 milioni di euro netti

De Zerbi 1,1 milioni

F. Inzaghi e Juric 1 milione di euro netto

Iachini 0,9 milioni di euro netti

Maran 0,85 milioni di euro netti

Gotti e Stroppa 0,6 milioni di euro netti

Liverani e Italiano 0,5 milioni di euro netti

In panchina le parti sono invertite. Comanda l’Inter davanti alla Juve. E la differenza la fa Conte con i suoi 12 milioni netti sino al 2022, che al club costano 24 lordi. Invece il suo ex allievo Andrea Pirlo al debutto ha ottenuto un ingaggio che pesa per 1,8 milioni netti (3,6 lordi).