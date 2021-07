(Raffica) Calciomercato Fiorentina – La lista con tutti gli svincolati “di lusso”

Il calciomercato, certe volte, regala delle sorprese non di poco conto. Ogni anno diversi calciatori chiudono una parentesi con quella che diventerà la loro ex squadra e finiscono nella pericolosa ma molto spesso intrigante "sezione degli svincolati". All'interno di questa macro categoria si trova proprio di tutto. Alcuni entrano a far parte degli old but gold. Altri, invece, rischiano di entrare nel dimenticatoio. In entrambi i casi il ruolo del procuratore può davvero fare la differenza. Quest'anno le sorprese non sono poche, anzi, tutt'altro. Ecco quali sono tutti i calciatori di lusso che non hanno (ancora) una squadra per la prossima stagione. Cominciamo subito dal primo.