News Fiorentina – Oggi si scende in campo / Tanti dubbi e poche certezze

La Fiorentina sarà l'ultima squadra a scendere in campo e l'obiettivo è solo uno: vincere per salire a quindici punti. La partita non è da sottovalutare, ma l'avversario resta qualitativamente inferiore, stiamo parlando del Venezia di Paolo Zanetti.

La società arancioneroverde è pronta a battagliare fino alla fine per poter conquistare dei punti in grado di far la differenza nella lotta per la salvezza. Al momento resta un tabù per tutti i tifosi veneziani. Anche il mister non ne vuole parlare e tratta l'argomento in maniera molto distante.