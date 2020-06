Tardelli: “Un caso positivo sarebbe un dramma. Algoritmo?Qualsiasi decisione non sarebbe meritoria”

Il candidato alla presidenza dell’AIC, ex calciatore di Juventus e Inter e campione del mondo con l’Italia nel 1982, Marco Tardelli ha parlato della ripresa del campionato di Serie A e dei nodi relativi alla quarantena e alle decisioni in merito ad un eventuale nuovo stop. Queste le sue parole ai microfoni di Rai Uno nella rubrica “Tv7″: “Io sono stato fra quelli che voleva la certezza, ma non si può avere finché non troviamo il vaccino peri l Covid-19. Di conseguenza, col protocollo hanno messo una certa sicurezza, ma non è detto che non possa accadere qualcosa“.

In caso di nuovo calciatore positivo

“Sarebbe un bel dramma. Il protocollo dice che si devono fermare solo i positivi, tenendo in quarantena la squadra. È un bel problema, che risolveremo solo quando capiterà. E speriamo non accada”.

Piano B: Playoff, algoritmo

“Si può discutere di tutto, ma qualsiasi soluzione non sarebbe meritoria a livello calcistico“.

Cristallizzare la classifica

“Non troveremo mai un accordo fra le società. Non si è trovato finora, ecco perché la confusione. Credo che sarà difficile decidere una cosa del genere, ma qualcosa bisognerà decidere“.

Incertezza nelle serie minori

“È un problema da risolvere. Negli altri campionati hanno già deciso tutto, noi alcune cose importanti non le abbiamo decise“.