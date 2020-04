Tavecchio: “Lo stop del calcio porterebbe a un danno irreparabile”

L’ex presidente della FIGC Carlo Tavecchio, ha parlato della situazione che attraversa il calcio in piena emergenza Coronavirus. Queste le sue parole ai microfoni di TMW Radio: “Il problema è determinante per il sostegno economico che devono avere le società. Se chiudono il campionato non mantenendo gli impegni con la produzione dei diritti tv diventa un danno quasi irreparabile. Devono risolverlo in un modo o nell’altro, anche se la cosa più importante è la salute il campionato va chiuso. I diritti vengono pagati se le partite sono trasmesse e se non pagano è un dramma. La UEFA ha sospeso le coppe ma dice che i campionati vanno finiti, a meno di tragedie irrisolvibili”.