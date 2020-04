Toni bacchetta gli attaccanti italiani

L’ex attaccante Luca Toni, campione del mondo con la Nazionale di Lippi nel 2006, ha parlato nel corso di una diretta Instagram insieme a Christian Vieri sul rendimento degli attaccanti italiani: “Quando in Nazionale c’eravamo noi, eravamo tutti grandi attaccanti: se uno di noi non aveva segnato almeno venti reti lo prendevamo in giro. Adesso invece, eccezion fatta per Immobile che sta facendo davvero bene, non c’è un italiano che supera i 15 gol: questo è un bel problema”.