Calciomercato Torino – Arriva la “bomba”: così non va, spuntano 4 nomi!

Il Torino è una squadra in via di sviluppo. L'eventuale partenza di Belotti potrebbe dare la possibilità a Cairo e Vagnati di portare a termine una rivoluzione all'interno della rosa. Non dimentichiamoci che sono diversi i calciatori arrivati in prestito, i contratti in scadenza non sono pochi e ci sono anche degli esuberi da piazzare a gennaio. Insomma, si stanno verificando tutte le condizione per stravolgere l'intera squadra. Juric incrocia le dita. Ma arriviamo al dunque.