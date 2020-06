Torino, Baselli si opera al ginocchio. Previsto un lungo stop

Il centrocampista del Torino, Daniele Baselli non scenderà in campo nel finale della stagione in corso. Il classe 92′ dovrà sottoporsi ad un’operazione a causa della lesione parziale del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Per il lombardo si prospetta un lungo stop, di circa sei mesi. Baselli dunque potrebbe tornare a disposizione per la fine del 2020, tra novembre e dicembre. Il centrocampista granata si presenterà presso la Clinica Toniolo di Bologna per sostenere l’intervento.