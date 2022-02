Torino-Cagliari / Le pagelle (senza filtri) del match: “Incredibile: che partita!”

Ennesima immensa prestazione del portierone del Cagliari. Scende in campo con il costume di Spiderman, lancia le sue infinte ragnatele e risponde presente tutte le volte che viene chiamato in causa.

Al 37esimo minuto, con uno scatto felino, effettua un intervento a dir poco sontuoso sulla conclusione di Pjaca. Spara la ragnatela e dice no al Toro! Non può nulla sul gol di Belotti (lasciato completamente solo in area di rigore).