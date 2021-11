Calciomercato Torino | Direttamente dalla Dea: “Arriva a gennaio(?!)”

Il calciomercato sta tornando. Potremmo definirlo lo starter pack del periodo invernale: freddo, Natale e... calciomercato. Il 3 gennaio si riaprono le danze e i 20 direttori sportivi del nostro campionato non hanno tempo da perdere.

Il campionato italiano sta diventando sempre più competitivo, anno dopo anno. Il percorso del Torino procede ad intermittenza proprio come un interruttore. Si accende e poi si spegne e così via. Adesso, però, Juric è stanco. Non è mai stato più chiaro di così.