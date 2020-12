Torino: dura contestazione dei tifosi al Filadelfia

Come voluto e programmato dalla Curva Maratona, in giornata si è tenuta una dura contestazione dei tifosi granata, rivolta alla società e squadra. Un gruppo di circa cento tifosi, si è ritrovato davanti all’ingresso del parcheggio dei calciatori al Filadelfia, chiedendo per poi ottenere, un colloquio con l’allenatore Giampaolo e i giocatori. La squadra ha dovuto interrompere l’allenamento per ascoltare i tifosi, che stavano inneggiando cori contro la proprietà. Il messaggio dei tifosi è stato chiaro: “In B non vogliamo più tornare”.