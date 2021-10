Calciomercato Torino – Gennaio: maxi scambio con l’Udinese in vista!

E' difficile? Si! Ma non vediamo perché non si possa realizzare. Procediamo per gradi.

Il calciomercato non va mai in vacanza. Non esistono periodi di pausa nei quali i 20 direttori sportivi del nostro campionato non smettano di continuare a studiare e analizzare i prossimi colpi di mercato. Ma arriviamo al dunque. Sulla carta l'operazione conviene a tutti!