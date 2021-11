Calciomercato Torino, gira una voce folle: sarà vero? Costa “solo” 8 mln

A Torino si respira aria di rinnovi. È freschissima la notizia del prolungamento del contratto di Alessandro Buongiorno fino al 30 giugno 2025. Sbagliando si impara e questa volta il Torino ha preferito blindare il suo difensore centrale. Le novità però non finiscono qui .

Ovviamente il giocatore al quale alludevamo nel titolo non è il classe 99. Non perdiamoci in chiacchiere inutili e andiamo dritti al punto.