Calciomercato Torino / Intreccio da urlo: arrivano conferme! “Cairo vuole…”

La mancata qualificazione automatica ai Mondiali continua a fare male. Il Gallo non è riuscito ad incidere come avrebbe dovuto e voluto ma questa è un'altra storia. Adesso si parla di Torino.

L'inverno si avvicina. Il 3 gennaio riapre il calciomercato e Vagnati e Cairo non hanno tempo da perdere. Juric è stato anche fin troppo chiaro. Il tecnico croato si aspetta un intervento di un certo peso. La squadra non può e non deve ritenersi al completo. Ci sono delle lacune che vanno colmate e questa potrebbe essere la giusta occasione.