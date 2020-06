Torino, Longo: “Avevamo bisogno di ritrovare l’orgoglio”

Il tecnico Moreno Longo ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della vittoria sull’Udinese: “Giocando ogni 3 giorni purtroppo questo tipo di partite possono diventare complicate. Vai in vantaggio e non riesci a gestire, anche per bravura dell’avversario, la palla come dovresti. Chi non è abituato giocare ogni 3 giorni devi ricaricare energie mentali e fisiche. Noi 3 giorni fa meritavamo di vincere con il Parma che oggi è andato a vincere a Genoa. Non dobbiamo dare per scontato nulla, prepararsi di gara in gara perché ogni partita è storia a sé. Contento per la vittorie esclusivamente per la squadra perché venivamo da sette sconfitte. Avevamo bisogno di ritrovare orgoglio, l’atteggiamento che ci permette di capire che siamo vivi e dentro al percorso per raggiungere il nostro obiettivo. Oggi abbiamo lottato dall’inizio alla fine, la strada sarà lunga e faticosa ma questo è il primo passo per ridare quello che è nel DNA di questa squadra. Oggi l’obiettivo è centrare la salvezza. C’è da continuare così e da migliorare tanti aspetti”.