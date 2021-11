Calciomercato Torino – Lui vuole l’Italia e Cairo vuole accontentarlo

Juric continua a sperare. Questa volta è la volta buona che la sua società gli darà ascolto. Il tecnico croato non le manda a dire. Si rivolge direttamente alle telecamere per far sentire la sua voce.

Ciò che è accaduto nell'ultima finestra di mercato non è andato proprio giù all'ex allenatore del Verona. A lui piacciono i calciatori che arrivano nella sua rosa a titolo definitivo. Preferirebbe non essere circondato da ragazzi in prestito secco o col diritto di riscatto. Per lavorare nel migliore dei modi gli piace sentire che i ragazzi siano suoi. Vuole entrare nella testa dei suoi calciatori.