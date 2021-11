Calciomercato Torino – Se il Gallo parte a gennaio ci sono 2 priorità

Vagnati ha un sogno. Anzi, procediamo per gradi. Il Torino ha un sogno. I tifosi e la società sono stati chiari con Belotti, tutti vorrebbero che il bomber granata rimanesse ai piedi della Mole. La situazione, però, è a dir poco spinosa.

Quel 9 sulle spalle pesa tantissimo. Belotti è entrato nel cuore del suo popolo e viceversa. Ma anche le più belle storie d'amore non sempre hanno un lieto fine. E' sempre più raro riuscire a trovare una bandiera al giorno d'oggi. I soldi e l'ambizione spesso prevalgono sul sentimento più potente di tutti. Il calcio, però, è anche questo e bisogna accettarlo. Qualora il Gallo dovesse partire a gennaio, ci sono 2 nomi (per niente poco costosi) che sarebbero finiti nell'orbita granata.

Non perdiamoci in chiacchiere inutili e andiamo dritti al punto. Lo avete già riconosciuto dall'immagine in evidenza? Ecco di chi stiamo parlando <<<