Il ritorno in campo per il Torino si preannuncia complicato. Nel recupero contro il Parma, tra i vari problemi che dovrà valutare Moreno Longo c’è anche la situazione dei diffidati: un’altra ammonizione e salteranno la partita contro l’Udinese. Armando Izzo, Saša Lukić, Simone Zaza e Salvatore Sirigu dovranno fare attenzione a non sguarnire una rosa già troppo corta.