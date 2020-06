Torino, trauma distorsivo al ginocchio destro per Baselli

Sembra meno grave del temuto l’infortunio patito in allenamento nei giorni scorsi dal centrocampista Daniele Baselli. Gli esami hanno escluso la temuta lesione del crociato.

“Trauma distorsivo al ginocchio destro, con interessamento legamentoso”. E’ la diagnosi dopo gli accertamenti a cui si è sottoposto il centrocampista del Torino Daniele Baselli a seguito della distorsione al ginocchio destro subita in allenamento. Il giocatore, fa sapere il club granata in una nota, “verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti, nei prossimi giorni, per definire la miglior strategia terapeutica”.