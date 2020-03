Torino-Udinese: donne allo stadio con 1€

In occasione della Festa della donna il Torino Football Club ripropone un’iniziativa dedicata a tutte le tifose con prezzi specialissimi per assistere alla sfida Torino-Udinese in programma sabato 7 marzo alle ore 15.00: 1 euro in tutti i settori dello stadio.

I biglietti per la gara contro i bianconeri saranno in vendita da lunedì 2 marzo alle ore 10.00 tramite i consueti canali (ricevitorie abilitate del circuito Vivaticket, online e Biglietteria Stadio).