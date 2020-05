Torino, Vagnati: “Pronti e carichi per la ripresa”

“Siamo pronti, dobbiamo crescere dal punto di vista fisico, ma ho visto i giocatori vogliosi e carichi”. Così il nuovo ds del Torino, Davide Vagnati. “Il Torino ha un grande potenziale e se non è riuscito a esprimerlo sicuramente dei problemi ci sono stati. Alcune partite – aggiunge Vagnati – non le ha proprio giocate. Nell’ultima parte della stagione, se ripartirà, i granata dovranno guadagnarsi la salvezza: “Dovremo essere bravi a riconquistare i tifosi – ammette il ds granata – e sfruttare le prime partite per fare punti. L’imperativo è remare tutti nella stessa direzione, per questo chiedo ai tifosi granata di chiudere un occhio per poter chiudere questa stagione nel miglior modo possibile”.