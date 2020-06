Il Tottenham ha comunicato che un calciatore della rosa è risultato positivo al COVID-19. Questa la nota ufficiale: “A causa della riservatezza medica, il nome dell’individuo non verrà divulgato. Si tratta di un soggetto asintomatico, che ora si autoisolerà per sette giorni, in linea con il protocollo della Premier League, prima di sottoporsi a ulteriori test”.