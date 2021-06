Notizie Atalanta – Tutti lo vogliono: l’Atalanta non è da meno

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il Villareal avrebbe messo gli occhi sulla punta 17enne del Vejle BK. Qual è la particolarità di questo ragazzo? A soli 17 anni il suo cartellino recita già: 3 milioni di euro. Anche la Dea lo starebbe tenendo sotto stretto monitoraggio. L'Atalanta è nota per essere una società che vuole puntare sui giovani prodigio. Il club bergamasco e quello spagnolo però non sarebbero i soli ad aver posato gli occhi sul giovanissimo centravanti. Anche lo Stoccarda ci starebbe facendo un pensierino. Il ragazzo è alto 1 metro e 85. Il suo contratto scade il 31 dicembre 2022 e nonostante la giovane età sarebbe già pronto a fare i primi passi in un campionato che conta. Ma non finisce qui.