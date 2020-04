Tuttosport – De Laurentiis prenda esempio dall’Udinese!

L’edizione odierna di TuttoSport critica la decisione del patron azzurro di mettere in cassa integrazione i suoi dipendenti:“Il Napoli è la prima società a mettere in cassa integrazione i dipendenti e che elargisce 5 milioni di euro totali ai componenti del cda composto dal presidente De Laurentiis (che è anche amministratore delegato), dai figli Edoardo (vicepresidente) e Valentina, da sua moglie Jacqueline (vicepresidente), da Andrea Chiavelli, consigliere delegato e, dal 2015 è dal terzo figlio Luigi. Come vedete, dunque, non sono solo i calciatori a percepire compensi milionari mentre non tutti coloro che lavorano nel calcio percepiscono compensi milionari e sono invece nell’ordine di mille euro al mese. Va ricordata la decisione dei dirigenti dell’Udinese di auto ridursi gli emolumenti del 50 per cento” si legge sul noto quotidiano.