Udinese-Fiorentina: si recupera nel week-end

Recupero nel weekend delle partite di campionato rinviati, con Juve-Inter alle 20.45 di lunedì 9 marzo, e scivolamento delle altre giornate di Serie A, con inserimento del penultimo turno tra il 12 e il 14 maggio, in modo da rispettare la chiusura del 24 maggio. E’ questa l’intesa raggiunta da Figc e Lega e portata nel consiglio straordinario di Lega, tenutosi nel pomeriggio dopo l’emergenza del coronavirus e le relative polemiche. Chiaramente la decisione delle istituzioni sportive presuppone che lunedì cessi il divieto di apertura delle manifestazioni sportive al pubblico, in vigore fino alla mezzanotte di domenica, come nel caso di Juve-Inter.