Udinese-Juventus: i convocati di Sarri

Il tecnico dei bianconeri Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro i friulani. Out Bonucci, squalificato, e Higuain (causa lombalgia). Assente ancora Chiellini. Chiamata anche per tanti U23 aggregati alla squadra. Questa la lista:

PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Buffon

DIFENSORI: De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Rugani, Demiral, Coccolo

CENTROCAMPISTI: Pjanic, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Muratore,

ATTACCANTI: Ronaldo, Dybala, D.Costa, Cuadrado, Bernardeschi, Olivieri, Vaioni, Zanimacchia